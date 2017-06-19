СМИ сообщили об этапировании в Красноярский край напавшего на чеченцев в мечети «вора в законе»

«Вор в законе» Руслан Гегечкори, также известный как Шляпа-младший, этапирован из тувинской колонии в Красноярский край. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как ранее сообщали различные СМИ, Гегечкори невольно стал инициатором конфликта в местах лишения свободы между «законниками» и представителями кавказских диаспор, исповедующих ислам. Инцидент произошел в начале этого года в одной из колоний Тувы, куда он прибыл отбывать наказание. Гегечкори якобы нелестно отозвался обо всей чеченской нации, из-за чего возникла драка, в ходе которой он получил несколько ударов. После ее окончания кавказцы ушли молиться в тюремную мечеть. Через некоторое время туда ворвался Гегечкори и другие заключенные. Они избили обидчиков «вора в законе» и разгромили мечеть. Этот инцидент вызвал волну гнева от представителей чеченской диаспоры.

Защитники «вора в законе» уверяют, что его жизни грозит серьезная опасность — ему якобы постоянно поступают угрозы расправы.

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Как рассказал журналистам знакомый с ситуацией источник, через некоторое время накал страстей вокруг инцидента удалось уменьшить. «Но ФСИН полагала, что конфликт в любой момент может „вспыхнуть“ с новой силой. В результате было решено отправить Гегечкори подальше от Тувы. Сейчас Шляпа-младший находится в одном из СИЗО города Ачинска, но это лишь место для его дальнейшей пересылки. Предположительно, „вору в законе“ приготовили место в крытой тюрьме, расположенной в Минусинске. Эта зона славится тем, что там всеми процессами управляет руководство колонии, а роль „воров в законе“ сведена к минимуму», — уточняют журналисты. В пресс-службе ГУФСИН по Красноярском краю Newslab.ru эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сославшись на закон о персональных данных.