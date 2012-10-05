За сломанные на ледовой горке пальцы школьницы родители отсудили 400 тыс. рублей

Открытый перелом пальцев школьницы из деревни Дрокино суд оценил в 400 тыс. рублей, сообщили 23 июня в краевой прокуратуре.

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Несчастный случай произошел еще в 2015 году — ученица 5 класса зимой, во время уроков, каталась на ледовой горке и получила открытый перелом двух пальцев на левой руке. Прокуратура Емельяновского района посчитала, что ребенок получил травму, потому что администрация школы, где в это время должна была находиться девочка, не следила за посещением занятий учениками, а строительство и эксплуатацию горки никто не контролировал.

Защищая права девочки, представители прокуратуры направили иск в суд, который оценил моральный вред, причиненный ребенку в 400 тыс. рублей. Выплатить их родителям девочки должны в складчину школа деревни Дрокино, заказчик установки — «Дрокинская централизованная клубная система», а также подрядчик, который строил опасную горку.