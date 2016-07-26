Самые опытные полицейские расследуют гибель 6 человек в результате ДТП

В пятницу в автомобильных авариях на территории Красноярского края погибли 6 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. В настоящее время по всем фактам ведётся расследование.

Самое серьёзное ДТП произошло на 14 км автодороги «Минусинск-Беллык». Погибли 3 человека. Спровоцировал аварию водитель автомобиля ВАЗ-2107 — он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Nissan Wingroad. Водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте, второй автомобилист умер в больнице. Пассажирка иномарки находится под присмотром медиков.

Ещё одна авария с погибшим случилась в Иланском районе — на 1082 км автодороги «Иланск-Ужур». Там столкнулись ВАЗ-2115, который выехал на «встречку», и грузовик Hino. Водитель ВАЗа скончался на месте, второй водитель не пострадал.

Также в пятницу произошло три ДТП с участием пешеходов. Первое случилось утром в Дивногорске. На улице Бочкина водитель автомобиля Toyota Vitz насмерть сбил 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

21-летняя девушка-пешеход погибла в Козульке под колёсами автомобиля Kia Ceed. Водителя освидетельствовали на месте и не выявили признаков опьянения.

Третья серьёзная авария с участием пешехода произошла на улице Калинина в Красноярске. Водитель автомобиля Kia Bongo наехал на 27-летнего парня, который переходил дорогу вне перехода. Пешеход находится в реанимации.

Для расследования этих аварий в краевой полиции сформировали специальную следственную группу. В её состав вошли наиболее опытные сотрудники.