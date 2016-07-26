В местах повышенной аварийности установили 6 новых фоторадаров

На аварийно-опасных участках дорог Красноярского края появились новые фоторадарные установки, сообщили 20 июня в пресс-службе краевого Управления автодорог. Камеры — передвижные и способны одновременно фиксировать нарушения скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

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6 новых комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД появились в районе Емельяново, Козульки, Новоселово, Уяра, Березовки и Дивногорска. Места их установки согласовали с ГИБДД.

«Отметим, что ГОСТ требует наличие предупреждающих знаков о камерах фотовидеофиксации нарушений ПДД только перед стационарными комплексами. Предупреждающая информация в районе временных рубежей контроля ПДД не выставляется», — отметили в «КрУДоре».

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