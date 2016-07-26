День молодежи и встреча с инопланетянами: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем в субботу составит 28°C, в воскресенье — 30°C . Северный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Суббота 24 июня

В 8:00 на Красном кольце начнется кубок России по дрэг-рейсингу (6+).

На Вейнбаума под мостом через Качу пройдет субботник (12+). Всем, кто захочет принять участие предоставят необходимый инвентарь. Начало в 9:00.

В 10:00 на Острове Татышев начнется легкоатлетический забег «Стань человеком» (18+). Подобный забег проводится второй раз, в этом году участников ждет новая трасса, которая даст возможность улучшить свои результаты, а тем, для кого это станет первым забегом, испытать себя. Дистанция 4 км. Регистрация участников тут.

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На левобережной набережной реки Енисей состоится праздник в честь Дня молодёжи. Первая часть мероприятия, которая начнётся в 11:00, посвящена благоустройству набережной. Будут оформлены все лестничные пролеты, ведущие от верхнего яруса к нижнему, предусмотрена реконструкця арт-объектов, которые уже расположены на территории. Кроме того, планируется установка эко-лавочки и энергосберегающей беседки. В 15:00 начинают работу различные локации на тему экологии и здоровья, творческие мастер-классы и интерактивные игры, где можно будет научиться делать плетенные авоськи, которые станут достойной альтернативой полиэтиленовым пакетам и т. д.

В 18:00 в Центральном парке начнется бесплатный праздник для выпускников «Алые паруса: Dream to sky» (12+).

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В Роевом ручье состоится традиционное летнее мероприятие «Ночь в Парке. Знаки» и посвящено оно будет космосу, звездам, НЛО, встречам с инопланетянами (0+). В эту ночь каждый посетитель парка сможет стать участником квеста «Автостопом по галактике» и отправиться в увлекательное путешествие по далеким планетам. Гостей также ожидают фантастические встречи с инопланетными жителями и другие необычные развлечения. Завершится мероприятие большим космическим, световым и лазерным шоу. Начало в 20:00.

Воскресенье, 25 июня

25 июня на острове Татышеве появится страна активного детства «Спортландию» (0+). Семейный праздник объединит юных любителей спорта в разных направлениях: футбол, художественная гимнастика, вольная борьба, регби и др. Дети и их родители посетят спортивные города «Бегунск», «Прыгунск», «Футболово», где будут выполнять спортивные задания и получать фишки. После пройденных соревнований участники смогут обменять фишки на приятные подарки. Также на площадке «Спортландии» пройдут показательные выступления воспитанников лучших спортивных школ Красноярска, где каждый желающий сможет узнать больше информации и записать своего ребёнка на занятия. Начало программы в 13:00.

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В этот же день «Центр путешественников» приглашает красноярцев на День хайкинга. Мероприятия будут проходить сразу в трёх районах: «Гремячая грива» (сбор в 10:00), «Караульненское нагорье» (сбор в 10:00) и «Мининские столбы» (сбор в 9:15). На «Гремячей гриве» участников ждёт прогулка и пикник. На «Караульненском нагорье» гости примут участие в экскурсии «Три стихии», в ходе которой посетят интересные природные объекты: пещеру Еленева, скалы «Караульный бык» и «Голубка». На «Мининских столбах» участников ждёт прогулка до «Первого столба» и скалы «Видовка», а также маркировка второй тропы в этом районе. Адреса мест сбора в группе мероприятия.