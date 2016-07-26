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За реконструкцию набережной в Красноярске готовы заплатить 153 млн рублей
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За реконструкцию набережной в Красноярске готовы заплатить 153 млн рублей

15 июня 17:42
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На следующей неделе станет известно кто займется реконструкцией левобережной набережной Енисея в Красноярске.

До конца следующей недели должен определиться подрядчик, который займется изменением внешнего вида левобережной набережной Енисея. Реконструкция коснется участка от Железнодорожного моста до набережной Качи. Напомним, основная идея проекта — создание пешеходной зоны с элементами озеленения и ландшафтного дизайна, действующей круглый год.

Стоимость проекта предварительно оценили в 152,99 млн рублей из которых 8,69 млн рублей оплатит городской бюджет, еще 34,15% добавит край — это 52,2 млн рублей. Самый большой вклад, более 60%, внесет федеральный бюджет — 92,05 млн рублей. Работы подрядчик должен выполнить за 120 дней после момента заключения договора с ним, то есть уже к ноябрю красноярцы прогуляются по обновленной пешеходной зоне.

На участке набережной, вдоль территории комбайнового завода и до ул. Диктатуры Пролетариата, появятся беговые дорожки со специальным покрытием, которые дальше сменятся велодорожками. Все спуски к воде оформят деревянными террасами, а на участке от ул. Декабристов до ул. Диктатуры Пролетариата появится амфитеатр с экраном.

Павильон с кафетерием, туалетом и душевыми около спуска к набережной из Центрального парка
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»
Спуск к воде
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»
Вид на лифт с верхней террасы набережной
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»
Рядом с Коммунальным мостом построят лифт
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»
На месте бесплатной автопарковки собираются разбить ландшафтный парк
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»
Лифт на Вантовом мосту
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»
Лифт на Вантовом мосту
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»
Малые архитектурные формы на набережной
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»
Малые архитектурные формы на набережной
Проектные предложения компании «Проектдевелопмент»

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На набережной установят стационарную сцену, под мостом раскинется «Ландшафтный парк», а около Вантового моста появятся «понтонные плоты для кормления уток». На Вантовый мост с набережной людей будет поднимать лифт. Пока он будет единственным, хотя проектировщики обещали сделать еще один, в районе Коммунального моста. После благоустройства набережная Енисея должна соединиться с набережной Качи.

Стоит отметить, что в процессе реализации проекта подрядчику придется снести 1105 вязов и еще 7 кленов, которые растут на участке вдоль территории комбайнового завода. Напомним, при расширении ул. Дубровинского рабочие уже снесли в этом районе 1,5 тыс. деревьев. Их заменят лишь на 189 лип, а всего на набережной появятся 453 дерева — в основном груши, яблони, липы и черемуха. Причем подрядчик должен садить взрослые растения, не менее 1,4 метра в высоту.

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