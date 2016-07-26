За реконструкцию набережной в Красноярске готовы заплатить 153 млн рублей

На следующей неделе станет известно кто займется реконструкцией левобережной набережной Енисея в Красноярске.

До конца следующей недели должен определиться подрядчик, который займется изменением внешнего вида левобережной набережной Енисея. Реконструкция коснется участка от Железнодорожного моста до набережной Качи. Напомним, основная идея проекта — создание пешеходной зоны с элементами озеленения и ландшафтного дизайна, действующей круглый год.

Стоимость проекта предварительно оценили в 152,99 млн рублей из которых 8,69 млн рублей оплатит городской бюджет, еще 34,15% добавит край — это 52,2 млн рублей. Самый большой вклад, более 60%, внесет федеральный бюджет — 92,05 млн рублей. Работы подрядчик должен выполнить за 120 дней после момента заключения договора с ним, то есть уже к ноябрю красноярцы прогуляются по обновленной пешеходной зоне.

На участке набережной, вдоль территории комбайнового завода и до ул. Диктатуры Пролетариата, появятся беговые дорожки со специальным покрытием, которые дальше сменятся велодорожками. Все спуски к воде оформят деревянными террасами, а на участке от ул. Декабристов до ул. Диктатуры Пролетариата появится амфитеатр с экраном.

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На набережной установят стационарную сцену, под мостом раскинется «Ландшафтный парк», а около Вантового моста появятся «понтонные плоты для кормления уток». На Вантовый мост с набережной людей будет поднимать лифт. Пока он будет единственным, хотя проектировщики обещали сделать еще один, в районе Коммунального моста. После благоустройства набережная Енисея должна соединиться с набережной Качи.

Стоит отметить, что в процессе реализации проекта подрядчику придется снести 1105 вязов и еще 7 кленов, которые растут на участке вдоль территории комбайнового завода. Напомним, при расширении ул. Дубровинского рабочие уже снесли в этом районе 1,5 тыс. деревьев. Их заменят лишь на 189 лип, а всего на набережной появятся 453 дерева — в основном груши, яблони, липы и черемуха. Причем подрядчик должен садить взрослые растения, не менее 1,4 метра в высоту.