Спустя 5 лет женщина проболталась об убийстве сожителя

По факту убийства жителя Емельяновского района спустя 5 лет возбудили уголовное дело, сообщили 26 июня в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Преступление произошло еще в 2012 году в поселке Гаревое. 42-летняя местная жительница, находясь в конфликте со своим 50-летним сожителем, нанесла ему два смертельных ножевых удара. Его тело женщина закопала в огороде и укрыла шифером.

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Все эти годы убитого мужчину никто не искал, родственники не заявляли в правоохранительные органы о его исчезновении.

Через 5 лет подозреваемая проболталась соседям об убийстве. Они и сообщили о преступлении в правоохранительные органы. На допросе женщина признала свою вину, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.