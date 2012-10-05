Престарелая мать 6 лет ждала раскрытия убийства сына

В Сухобузимском районе Красноярского края спустя 6 лет задержали подозреваемого в убийстве 56-летнего селянина. Преступление произошло в начале 2011 года в селе Атаманово, все это время полицейские и следователи пытались раскрыть его, а престарелая мать убитого жила для того, чтобы дождаться наказания преступника.

Предполагаемого убийцу удалось задержать случайно. В мае этого года в полицию по подозрению в совершении имущественного преступления доставили ранее судимого жителя Атаманово, который рассказал, что 6 лет назад стал свидетелем преступления — в его присутствии 42-летний мужчина в ходе конфликта причинил смертельные травмы знакомому.

Материалы по теме Убийцу соседки признали шизофреником

«После задержания злоумышленник под тяжестью предъявленных ему улик дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Все эти годы мать погибшего — женщине 90 лет, говорила следователям о том, что жить ей помогает желание добиться установления виновного в смерти ее сына, и не уставала верить, что убийца понесет заслуженное наказание. В настоящее время подозреваемый арестован, расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.