В Красноярске открыли фестиваль сибирского зодчества

Красноярск во второй раз принял межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири». Его участниками в этом году стали более тридцати специалистов: как признанных экспертов, так и молодых архитекторов из сибирских городов. Как отметили в пресс-службе городской администрации, для архитектурного сообщества фестиваль является творческим пространством профессионального общения, обмена идеями и мнениями.



Материалы по теме Реконструкцию набережной отложили на июль (видео)

«В нашем городе мы стараемся реализовать новые подходы в градостроительной деятельности. Для этого в течение нескольких лет велась очень серьезная работа по созданию генерального плана развития Красноярска до 2033 года. На сегодняшний день, помимо генплана, у нас есть проект улично-дорожной сети, правила землепользования и застройки, завершается работа над созданием проектов планировок жилых районов — одного из элементов комплекта градостроительной документации. Мы делаем упор на рекреационные территории, на зеленый каркас города, на создание условий для формирования общественных пространств — и это одно из важных достижений принятого генплана», — отметил глава Красноярска Эдхам Акбулатов в ходе церемонии открытия.

«Ваша выставка впечатлила. По объемам она больше чем на „Зодчестве“ в Москве! А по качеству, будем надеяться, будет еще лучше. Что касается города — Енисей — это камертон. Он задает такой мощный мотив, который сложно чем-то испортить. Красноярску очень повезло с ландшафтом», — поделился впечатлениями президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Как отметил профессор Международной академии архитектуры Андрей Чернихов, такой обмен практиками — показатель открытости архитектурного мира: «Мы профессионально работаем с лучшими архитекторами и вместе смотрим в будущее, как говорится, с широко открытыми глазами. И что важно — это будущее становится все более ориентированным на человека. Ведь именно человек находится в центре цивилизации городов. Отличительно, что в Красноярске архитекторы-девелоперы столь тесно сотрудничают с властью, в чём мы смогли убедиться и при осмотре выставки. Желаю, чтобы Красноярск с каждым годом становился всё более архитектурно целеустремленным городом, потому что для этого есть фантастический потенциал: и острова, и Енисей, и исторический центр».

Текущий фестиваль представил на своей площадке масштабную экспозицию более чем из 70-ти различных архитектурных проектов: бизнес-центров, жилых зданий, общественных пространств и других элементов современного города.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подчеркнул, что дискуссия на эту тему имеет практический интерес. Ведь столичные практики, которые реализуются в крупнейших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, радикально отличаются от практик, которые присуще и Красноярску, и другим крупным городам Сибирского федерального округа.

«В Сибири мы обречены быть динамичными, открытыми для нового, особенно в сфере архитектуры. Наше архитектурное сообщество всегда должно находить компромисс с жителями городов, сотрудничать с различными общественными организациями. Поэтому уверен, что эта тема будет полезной и интересной для специалистов. Спасибо всем, кто приехал в Красноярск для участия в архитектурном фестивале. Его конкурсантам я желаю отличного выступления. А всем гостям — добрых впечатлений о Красноярске», — пожелал мэр.

В первый день выставки прошли два детских интерактива, мастер-классы от Даниела Дендры (Германия), Тимура Абдуллаева (Екатеринбург), панельная дискуссия о правовых коллизиях в градостроительстве. Сегодня, во второй день, в программе мастер-классы от Георги Станишева (Болгария), Владимира Кузьмина (Москва), Андрея Чернихова (Москва), а также интерактив «Я — художник. TATLIN» и кинопоказ фильмов на архитектурные темы.

Добавим, что XVII межрегиональный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири» будет проходить в Красноярске до 28 июня включительно. Вход на все площадки фестиваля бесплатный.