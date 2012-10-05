Реконструкцию набережной отложили на июль (видео)

Подведение итогов аукциона о ремонте набережной Енисея отложили до июля. Изменения в документации опубликовали на официальном портале Госзакупок.

Напомним, в реконструкцию левобережной набережной Красноярска власти готовы вложить почти 153 млн рублей, причем большую часть, 92 млн рублей, оплатят из федерального бюджета. Итоги аукциона должны были подвести на этой неделе, но сроки подачи заявок сдвинули и теперь победитель станет известен лишь 5 июля. Таким образом, ремонт начнется не раньше середины месяца. Сроки выполнения работ при этом не меняются — это 120 дней с момента подписания договора.

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Стоит отметить, что на набережной уже начали появляться уличные кафе, с которыми мэрия безуспешно борется несколько лет. Предприниматель огородил бетонными блоками участок, который предполагает занять — от Коммунального моста до «Капитанского клуба». С владельцем летних кафе пытался договориться глава Центрального района Дмитрий Дмитриев, а также общался заместитель мэра Сергей Кочан, но предприниматель все равно начал монтаж, так как у него есть договор аренды на этот участок. Сейчас свои права он отстаивает в суде.