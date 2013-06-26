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Ночной «гонщик» в Советском районе отправил в больницу водителя ВАЗа (видео)
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Ночной «гонщик» в Советском районе отправил в больницу водителя ВАЗа (видео)

26 июня 11:35
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В аварии на перекрестке ул. Урванцева и ул. 9 мая пострадали два человека, сообщили 26 июня очевидцы происшествия.

ДТП произошло в Красноярске сегодня около 0:30 — в ВАЗ-2107, под управлением 24-летнего водителя врезался Opel, двигавшийся с большой скоростью по ул. 9 мая. За рулем иномарки находился 27-летний мужчина. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, травмы получили оба участника ДТП, водителя ВАЗа госпитализировали.

ДТП на ул. 9 мая - Урванцева

Видео: 24axioma.ru

Сейчас полицейским предстоит выяснить на какой сигнал светофора двигался каждый из водителей.

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