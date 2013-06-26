Ночной «гонщик» в Советском районе отправил в больницу водителя ВАЗа (видео)

В аварии на перекрестке ул. Урванцева и ул. 9 мая пострадали два человека, сообщили 26 июня очевидцы происшествия.

ДТП произошло в Красноярске сегодня около 0:30 — в ВАЗ-2107, под управлением 24-летнего водителя врезался Opel, двигавшийся с большой скоростью по ул. 9 мая. За рулем иномарки находился 27-летний мужчина. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, травмы получили оба участника ДТП, водителя ВАЗа госпитализировали.

Сейчас полицейским предстоит выяснить на какой сигнал светофора двигался каждый из водителей.