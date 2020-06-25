Дорожные полицейские поймали в субботу 170 пьяных водителей

Полицейские усилили контроль на трассах и поймали больше 5 тыс. нарушителей, из них 170 были пьяными, сообщили 25 июня в пресс-службе ГИБДД.



На выходных полицейские усилили контроль за дорожной обстановкой в Красноярске и на загородных трассах — выставили скрытые патрули, проводилось фотофиксация нарушений. Эта работа позволила выявить только за вечер пятницы и субботу 170 красноярцев, решивших сесть за руль в нетрезвом состоянии, еще 57 человек получат штрафы за выезд на полосу встречного движения.



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Дорожные полицейские особо отметили, что за время дежурства пришлось провести беседы и составить материалы об административном правонарушении со 120 родителями, дети которых перевозились с нарушением установленных правил. Еще около 1,5 тыс. водителей попали в поле зрения инспекторов за превышение скорости. Всего же за один день выходных сотрудники ГИБДД выявили более 5 тыс. нарушений.



«В рамках специальных мероприятий, проводимых на территории Красноярского края и Красноярска, сотрудники ГИБДД продолжают работать в усиленном режиме, с целью предупреждения аварийно-опасного поведения участниками дорожного движения. Сегодня особое внимание будет уделено контролю за безопасностью дорожного движения на загородных трассах», — отметили в пресс-службе.