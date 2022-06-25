На правобережье товарищи пьяного пешехода чуть не устроили самосуд над водителем

На ул. Мичурина в Красноярске водитель Subaru сбил пешехода и вынужден был сбежать, чтобы спасти свою жизнь, сообщили 25 июня очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня ночью, по данным ГИБДД, на ул. Мичурина — автомобиль Subaru Forester сбил пешехода, решившего не дожидаться разрешающего сигнала светофора. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти 30-летнего мужчину не удалось.

Еще до приезда скорой помощи и полиции водитель Subaru скрылся с места происшествия, бросив машину. Очевидцы пояснили — мужчина вынужден был сделать это, так как друзья погибшего пешехода, находившиеся в состоянии опьянения, начали угрожать ему. Позднее водитель иномарки сам пришел в полицию, где его освидетельствовали и установили, что он трезв. Будут ли его наказывать за оставление места ДТП решит суд.

Материалы по теме Дорожные полицейские поймали в субботу 170 пьяных водителей

Еще одно ДТП с пьяным участником зафиксировали сегодня ночью на пр. Металлургов — около кафе KFC в столб врезалась иномарка с пьяным водителем за рулем. Рядом с ним находилась его подруга, которая также была в состоянии алкогольного опьянения. Пока за медицинской помощью никто из участников ДТП не обращался.

Стоит отметить, что вчера вечером произошел еще ряд ДТП, пострадавших в которых не было. Так автобус 32 маршрута, возвращавшийся в гараж после смены, неожиданно съехал с дороги на ул. 3-ей Дальневосточной и сбил столб с проводами, задев и припаркованный рядом с домом автомобиль. Причину происшествия еще предстоит установить.

Вторая авария произошла в садовом обществе «Заря» на правобережье Красноярска — автомобиль «повесился» на столб рядом с дачным домиком. По данным дорожных полицейских, пострадавших в этой аварии нет, обстоятельства ее также неизвестны.