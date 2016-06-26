Россияне поддержали введение уголовной ответственности за наркоманию

Больше трети (78%) опрошенных ВЦИОМ жителей России поддержали идею введения уголовной ответственности за наркоманию, сообщают специалисты центра по результатам проведенного в середине июня опроса.

Причем, подобные ответы (с обозначенной частотой) давали представители самых разных социальных слоев и возрастов. Даже те, у кого среди знакомых есть наркоманы.

Исключение составили лишь жители Москвы и Санкт-Петербурга — среди них идею уголовного преследования за употребление наркотиков поддержали лишь 60%.

«В обществе растет запрос к государству на формирование набора конкретных мер по профилактике и борьбе с наркоманией, и это устойчивый тренд на протяжении уже более 10 лет», — говорит руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Стоит добавить, что в ходе этого же исследования категорически против легализации даже, так называемых, легких наркотиков высказались 93% опрошенных — это самый большой показатель за 10 последних лет.