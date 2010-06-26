Клещи в лесах активнее кусают красноярцев

Роспотребнадзор заявил о повышенной активности клещей в этом году.

Количество жителей Красноярского края, обратившихся к врачам после укуса клеща, продолжает расти. По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в конце прошлой недели помощь потребовалась 16,6 тыс. человек. Этот показатель выше прошлогодних показателей на 27,2 %, но не превышает среднемноголетных. В Красноярске за прошедшую неделю клещи покусали 1742 человека, из которых 241 — дети.

Материалы по теме «Вот оно какое!»: как сделать детское лето безопасным? В машине, на прогулке и в путешествиях

Напомним, клещи, живущие в красноярских лесах, переносят три серьезных заболевания — иксодовый клещевой бореллиоз, моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека. После укуса специалисты Роспотребнадзора рекомендуют проверить клеща на наличие заболевания. Сделать это можно в Красноярске (на ул. Сопочная, 38 и ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29), в Ачинске на ул. Толстого, 23, в Лесосибирске на ул. Мира, 5, в Минусинске на ул. Комарова, 1, в Шарывово, во 2 мкрн, 8/4, а также в Канске на ул. Эдеймана, 9, в Заозерном на ул. Мира, 54 и в Балахте на ул. Советская, 113а.

Консультации можно получить по телефону горячей линии 8 (391) 226-89-50 в рабочие дни: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00. Она работает с перерывом на обед.