Грозы продолжают поджигать леса в Красноярском крае

В Красноярском крае из-за гроз горит уже 16 тыс. гектаров леса, сообщили 23 июня в краевом Лесопожарном центре.

Жаркая погода с грозами спровоцировала в Красноярском крае ухудшение пожарной обстановки — по состоянию на 16:00 горит 48 пожаров на площади 16 тыс. га в 15 районах. Часть из них сотрудники Лесопожарного центра продолжают лишь отслеживать — они охватили площадь в 7 600 гектаров леса. Однако в Эвенкию уже отправили 30 пожарных, чтобы в случае ухудшения обстановки они могли начать тушение.

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«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. По предварительным данным, пожары возникли из-за гроз и по вине местных жителей», — заверили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю рассказали, что с наступлением жары усилили профилактическую работу с нарушителями правил пожарной безопасности в лесах. «В отношении 75 нарушителей пожарной безопасности в лесной зоне полицейскими составлены административные протоколы. Кроме того, во время проведения рейдов стражами порядка выявлено более 430 граждан, нарушивших требования пожарной безопасности. Все собранные полицейскими материалы направлены для рассмотрения в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по краю», — пояснили в пресс-службе.

При обнаружении пожаров в лесу представители министерства лесного хозяйства просят сразу сообщать об этом на прямую линию по телефону 8-800-100-94-00.