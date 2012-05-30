С базы отдыха таинственно пропал укушенный клещом охранник

В Курагинском районе месяц ищут пропавшего с базы отдыха охранника, сообщили 30 мая в общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

В конце апреля рядом с озером Тиберкуль в Курагинском районе Красноярского края пропал 35-летний уроженец Хакасии. Мужчина работал там охранником на базе отдыха и 20 апреля заступил на смену. Через неделю, 28 апреля, он по телефону попросил помощи. «Позвонил работодателю и сказал, что у него температура под 40 и его укусил клещ. На следующий день приехали за ним и не нашли на месте», — рассказали волонтеры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю подтвердили, что заявление об исчезновении человека к ним поступило. Ищут пропавшего охранника полицейские и добровольцы.

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Всех, кто знает о возможном местонахождении пропавшего мужчины, просят связаться с полицией по телефону (391-36) 2-24-02 либо передать информацию волонтерам по телефону 8-950-996-60-66.

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