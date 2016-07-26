>
>
Туристы случайно нашли тело пропавшего три месяца назад норильчанина
Новости
/
Происшествия
,
В Красноярском крае

Туристы случайно нашли тело пропавшего три месяца назад норильчанина

27 июня 10:00
9

Пропавшего в марте молодого норильчанина нашли в тундре туристы, сообщило издание «Таймырский телеграф» со ссылкой на отдел МВД России в Норильске.

Напомним, 22 марта в тундру ушел 21-летний Максим Шаповалов. Молодой человек планировал дойти в район горы Сокол на охотничьих лыжах, но домой потом не вернулся. Поиски силами полиции и местных жителей результата не дали.

Пропавший молодой человек
Фото: ОМВД по Норильску
Пропавший молодой человек
Фото: ОМВД по Норильску

Материалы по теме
Утонувший на острове Татышев подросток не сбегал из социального приюта

«Тело молодого человека туристы обнаружили в минувшие выходные. Со слов участников поисков, сначала они нашли лыжи и рюкзак пропавшего северянина (в нем было все необходимое для выживания в тундре), а пройдя 50 м обнаружили и тело Максима Шаповалова», — рассказали в полиции. В причинах трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать