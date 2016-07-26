Утонувший на острове Татышев подросток не сбегал из социального приюта

Следователи рассказали новые подробности о гибели 14-летнего воспитанника центра «Росток».

Напомним, 14-летний мальчик пропал 21 июня из красноярского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Росток», а через 2 дня его нашли утонувшим на острове Татышев.

Сегодня появились новые подробности этого дела — оказалось, что мальчик никуда не сбегал. На остров подростка и еще четырех воспитанников центра привезла воспитатель. После купания мальчик пропал и воспитатель социального центра сообщила, что воспитанник учреждения покинул его без разрешения.

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Стоит отметить, что следователи планируют разобраться еще с несколькими случаями утопления: две девочки 8 и 9 лет погибли в реке Кеть в Енисейском районе 25 июня, а за день до этого в реке Туба утонул 14-летний мальчик. Кроме этого в следственном управлении рассказали о гибели трех женщин — две красноярки 47 лет и 52 лет утонули в Мане, а 29-летняя девушка, решившая искупаться ночью, не сумела вернуться на берег озера Бархатово.

«Стоит отметить, что все утонувшие взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо помнить, что нарушение правил безопасного поведения на воде — главная причина гибели людей на воде! В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются родственники погибших, назначена судебно-медицинская экспертиза тел, по результатам проверок будет принято процессуальное решение», — пояснили в следственном управлении.