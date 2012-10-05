На Енисее перевернулась лодка, один человек пропал

Спасатели и полицейские ищут пропавшего пассажира перевернувшейся на Енисее лодки, сообщили 12 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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О несчастном случае, который произошел в районе деревни Частоостровское на Енисее в полицию сообщил местный житель. По его словам лодка, в которой было четверо мужчин, перевернулась. До берега удалось добраться лишь троим.



Сейчас полиция и спасатели осматривают реку и берега в поисках мужчины и выясняют обстоятельства происшествия.



Стоит отметить, что это не единственное происшествие на воде за праздничные дни. Так в Красноярске спасатели помогли мужчине вернуться на берег с островка на Татышевской протоке в районе пр. Ульяновский. Каким образом он туда попал в краевом учреждении "Спасатель" не уточнили. В Канске на глазах отдыхавших около острова Старикова утонул житель города. Еще одного утонувшего мужчину водолазы нашли в озере под Минусинском.