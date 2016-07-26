Выпускникам кодинского энергокласса вручили сертификаты

На торжественной линейке выпускников города Кодинска 16 учащихся «Энергокласса» ПАО «РусГидро» получили сертификаты о прохождении полного курса обучения по программе проекта. В линейке, организованной на центральной площади города, принимали участие все педагоги и выпускники трех городских школ. Сертификаты выпускникам вручила начальник отдела управления персоналом ПАО «Богучанская ГЭС» Елена Воробьева.

Один из выпускников Энергокласса Кирилл Яшунин вместе с сертификатом получил золотую медаль за успехи в учебе: он набрал максимальные баллы по русскому языку и математике среди всех выпускников Кежемского района.

За 2014-2016 года в Кодинске уже состоялось три выпуска проекта «Энергокласс», большинство выпускников поступили в различные вузы на инженерные специальности. В 2015 году впервые трое учеников из Кодинска, окончивших первый курс обучения, приняли участие в «Летней энергетической школе РусГидро», проводившейся в конце июля — начале августа в Пермском крае. В 2016 году три ученика «Энергокласса» прошли конкурсный отбор и получили приглашение на шестой образовательный проект ЛЭШ на площадке Учебно-производственного информационно-инновационного центра РусГидро в поселке Черемушки. Осенью 2017 года состоится набор девятиклассников в новый «Энергокласс».

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Для реализации Программы «От Новой школы к рабочему месту» создана и внедрена постоянно действующая система «Корпоративных лифтов», обеспечивающая последовательное развитие необходимых знаний, умений и навыков. В рамках первой ступени «Корпоративный лифт — Новая Школа» создаются условия для ранней профессионализации школьников. Ребята изучают основы гидроэнергетики, инженерного творчества, технического проектирования, а также историю инженерной мысли и развития энергетики. Некоторые из предметов читают учащимся сотрудники Богучанской ГЭС, что дает возможность демонстрации практических знаний. В сумме школьники проходят обучение в объеме 224 часов по основным техническим предметам.

Проект «Энергокласс» — один из механизмов программы опережающего развития кадрового потенциала ПАО «РусГидро», реализуемой компанией в регионах ее присутствия. Основная задача — воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, которым предстоит не только эксплуатировать действующие и планируемые к вводу мощности компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу, но и создавать новые, отвечающие требованиям современности, энергетические объекты, обеспечивающие развитие промышленного потенциала России.