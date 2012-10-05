En+ Group провела для школьников квест по крупнейшей в Сибири солнечной электростанции

26 июня в Хакасии стартовала экспедиция «Красноярский край: от солнечной электростанции до Спящего Саяна». В течение пяти дней школьникам предстоит пройти образовательные квесты, изучить работу природного парка «Ергаки» и побывать на Абаканской солнечной электростанции. Экспедиция пройдет до 30 июня в рамках всероссийского эколого-просветительского проекта En+ Group «Заповедная смена».

Участие в экспедиции примут 25 старшеклассников из Москвы, Иркутска, Красноярска и Дивногорска. Образовательная экспедиция — одно из событий проекта En+ Group «Заповедная смена», реализуемого при поддержке национального фонда «Страна заповедная» в рамках программы «Школа нового поколения» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».

В первый день смены состоялся квест по Абаканской солнечной электростанции. Она является крупнейшей в Сибири: на территории станции площадью 18 га установлено более 20 тыс. солнечных модулей. Работа одной этой электростанции, вырабатывающей экологически чистый вид электроэнергии, позволяет обеспечивать около 3% потребностей города.

В рамках смены ребята посетят Хакасский краеведческий музей, Преображенский собор, музей «РусГидро», смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС. Участники экспедиции пройдут сразу несколько маршрутов природного парка «Ергаки»: «Озеро Радужное — Висячий Камень», «По Каменному городу», маршрут «Тропа сибирского охотника». По итогам прохождения маршрутов ребята составят паспорт экотроп.

«Участников „Заповедной смены“ на протяжении всей экспедиции ждет знакомство с природой и уникальными по своей красоте объектами хребта Ергаки, — рассказал директор природного парка „Ергаки“ Игорь Грязин. — Они посетят маршруты экотроп, познакомятся с видовым разнообразием флоры и фауны. Воспитание бережного отношения к природе — залог сохранения окружающей среды».

По словам директора смены и методиста программы «Школа нового поколения» Игоря Гребенника, отдельный блок исследований будет посвящен истории охоты на природоохранной территории: школьники посетят музей сибирского охотника, изучат работу фоторегистраторов, охотничьи ловушки. Уникальность смены в том, что ее программа составлялась сотрудниками природного парка «Ергаки» совместно с учениками школы № 5 Дивногорска.