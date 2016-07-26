Секреты успешного мебельного бизнеса раскроют на выставке «Эксподрев»

5–6 сентября в рамках XIX специализированной выставки «Эксподрев» состоится большой двухдневный семинар, на котором предпринимателям раскроют секреты успешного маркетинга и развития мебельного бизнеса.

Хедлайнером семинара станет Сергей Александров, основатель Международного мебельного кадрового центра, автор книг-бестселлеров по управлению мебельным бизнесом. Эксперт провел более 700 семинаров, вебинаров, тренингов, является автором методики по работе с клиентом для увеличения продаж мебели и еще 30 готовых решений для увеличения продаж мебели в опте и рознице. Опыт продаж – 20 лет, в мебельной сфере – 14 лет.

Для слушателей запланированы занятия по теме "Как в рознице продавать мебель дорого, пока другие демпингуют". Также эксперт ответит на вопрос, почему «загибается» рынок мебели на заказ.

Начинающие и уже опытные игроки мебельного рынка узнают обо всех нюансах ведения бизнеса и о том, как вывести свою компанию в число лидеров.

По всем вопросам, касающимся участия в семинаре, можно обращаться по телефону

(391) 22-88-373, e-mail: td_peshkova@krasfair.ru, litvinenko@krasfair.ru.

Семинар пройдет 5–6 сентября с 10:00 до 18:00 в в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Количество участников ограничено. Обязательна регистрация.