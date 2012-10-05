Российские и международные эксперты обсудили будущее атомной энергетики

Доля атомной энергетики в мировой генерации продолжит расти. Выводами участников международного форума «Атомэкспо-2017» поделился генеральный директор Горно-химического комбината Петр Гаврилов.
"Наша цель - добиться того, чтобы атомная энергетика стала существенным компонентом будущего безуглеродного энергетического баланса. Новые стандарты безопасности и экологичности, и взятый курс на реализацию замкнутого топливного цикла, позволяют нам утверждать, что атомная энергетика - одна из самых «зелёных» на сегодняшний день", - обозначил ключевую тему обсуждения пленарного заседания генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
В этом сошлись и международные эксперты. Генеральный директор WNA Агнета Ризинг подчеркнула, что атомная генерация в последние два года прибавляла по 10 ГВт. Представитель Франции Даниель Верверд, где атомная генерация уже сейчас достигает 75%, подчеркнул ключевое значение замыкания ядерного топливного цикла для развития всей атомной энергетики.
С другой стороны, председатель WANO Жак Регальдо обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности. Именно в части безопасности, по мнению международных экспертов, Россия сегодня задаёт направление всему мировому рынку. Президент Атомного промышленного форума Японии Такуя Хатори и уполномоченный по вопросам расширения АЭС «Пакш» (Венгрия) Аттила Асоди отметили, что только наша страна предлагает реакторы поколения 3+, обладающие усовершенствованными технологиями безопасности с учётом так называемых «постфукусимских» требований.
Любопытный эксперимент провел модератор дискуссии Кельвин Кемм из ЮАР, предложив слушателям, львиную долю которых составляли крупные эксперты и бизнесмены, проголосовать по вопросу: «Какой, по-вашему мнению, будет доля атомной энергетики в общемировом производстве электроэнергии к 2050 году?». До начала обсуждения 52% участников посчитали, что доля атомной энергетики сократится до 10%. Но уже в ходе повторно голосования по итогам разговора 47% участников высказали уверенность в том, что её доля в мировом энергобалансе составит более 20%. Итог подвёл генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев: "Вопрос общественной приемлемости должен переходить в вопрос общественной востребованности роста удельного веса атомной энергетики как в экономике отдельно взятых стран с учётом их специфики, так и в целом в мировой системе".