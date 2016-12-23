Больше всего красноярцев раздражает апатия и бесхозяйственность власти

Наибольшее недовольство жителей Красноярска вызывают проблемы ЖКХ и городского хозяйства. К такому выводу пришли сотрудники городских общественных приемных партии ЛДПР.

Напомним, 21 апреля такие приемные, в дополнение к уже действующим, открылись в Советском и Кировском районах Красноярска.

С этого момента только в них обратилось порядка 500 жителей города. Большая часть обращений касается плохих дорог, не ремонтируемых годами, незаконно установленных павильонов и прочих вопросов, за которые отвечает департамент городского хозяйства мэрии.

Вторая часть жалоб относится к сфере ЖКХ — в частности, к тарифообразованию и начислению коммунальных платежей.

«По всем обращениям сейчас ведется работа, — рассказывает депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков, ведущий прием в Советском районе, — и ряд проблем уже решен. Но есть и такие, которые накапливались годами и решить их быстро не получается».

Одной из причин затягивания решения своих проблем, красноярцы называют инертность городской администрации.

«Часто приходится сталкиваться с тем, что чиновники затягивают процесс на месяцы, — рассказывает заместитель руководителя краевого отделения ЛДПР Алексей Бойков, который ведет прием в Кировском районе, — тогда мы обращаемся в прокуратуру, а она уже выносит предписания мэрии, которые ей приходится выполнять».

Всего в Красноярском крае сегодня работают 12 общественных приемных ЛДПР, куда могут обращаться жители региона.