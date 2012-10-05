В Красноярске начали собирать подписи за отмену платных парковок

Красноярские активисты начали собирать подписи против штрафов за неоплаченную парковку.

«Проект платных парковок в Красноярске показал свою несостоятельность, – уверен руководитель регионального молодежного движения ЛДПР Михаил Молчанов, – и мы собираем подписи жителей города под законопроектом, внесенным в Законодательное Собрание Красноярского края примерно неделю назад».

Поддержать идею можно будет непосредственно на парковках, где будут работать представители движения, или же в общественных приемных партии ЛДПР, которая и внесла проект закона.

Сбор подписей продлится до конца лета. С началом же нового политического сезона, они будут переданы депутатам ЗС для обоснования их позиции при рассмотрении нового закона.

Напомним, что за время реализации в Красноярске проекта платных парковок, за неоплату было оштрафовано 2390 горожан и 41 организация. Сумма наложенных взысканий составила784 тысячи рублей. Однако большая часть этих денег так и не поступила в бюджет города.