В Красноярске открылись сразу две общественные приемные депутатов

25 апреля в Красноярске открылись две общественные приемные Либерально-демократической партии России. Теперь красноярцы смогут обратиться напрямую к депутатам Заксобрания и Госдумы в Кировском и Советском районах краевого центра.

Одна из приемных будет работать на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 71, другая — на ул. Партизана Железняка, 17, в торгово-офисном центре «Ньютон». По словам представителей партии, необходимость в открытии сразу двух приемных возникла в связи с большим количество обращений граждан. Красноярцев будут принимать с любыми вопросами в будние дни. Кроме того, приемная в Советском районе будет ориентирована на решение проблем в сфере ЖКХ.

«Огромное количество людей приходит к нам с жалобами и предложениями. Для того чтобы людям было удобнее, мы открываем сеть общественных приемных. Сегодня, в день рождения председателя партии Владимира Жириновского, открывается приемная на правом берегу и приемная на левом берегу, в Советском районе, по вопросам ЖКХ. Отмечу, большая часть жалоб как раз приходится на бардак в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Всех людей будем принимать, выслушивать, а затем специалисты и юристы будут обрабатывать обращения, готовить депутатские запросы и законопроекты. Никто без внимания не останется. Учитывая то, что приемная — партийная, то мы, конечно же, будем раздавать красноярцам нашу газету и литературу, а также наборы семян», — рассказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании края Александр Глисков.

Специалисты и юристы общественных приемных уже сегодня готовы принимать горожан по таким вопросам, как благоустройство, предоставление льгот ЖКХ, очереди в детские сады, предоставление земельных участков и ряд других. По словам координатора партии ЛДПР в Кировском районе Красноярска Александра Левого, по предварительным подсчетам, только правобережная приемная будет принимать в месяц порядка 150 обращений граждан.

«Очень много красноярцев обращаются к нам по телефону, существующие приемные не справляются с потоком граждан, и новые приемные сегодня необходимы. Мы будем проводить комплексную работу по всем обращениям — ни одно не останется без внимания. Постоянно в приемной будет находиться сотрудник, который в короткие сроки готов принять предложения и жалобы людей. Планируется, что приемы граждан будут проводить и помощники депутата Госдумы Сергея Натарова, депутаты Законодательного Собрания, а периодически и сам депутат Госдумы. Если поток граждан будет увеличиваться, то мы готовы работать и в выходные дни», — рассказал Александр Левый.

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Отметим, торжественное открытие общественных приемных собрало большое количество горожан. Всех пришедших угощали пловом, раздавали памятные сувениры и подарки. Также красноярцы смогли послушать живое выступление молодых артистов. Сразу после открытия и перерезания красной ленточки в приемных появились первые посетители.

Добавим, всего в Красноярском крае работает 14 общественных приемных Либерально-демократической партии России. В Красноярске с учетом открытия новых их стало уже четыре.

Общественные приемные будут работать ежедневно в будние дни с 10 до 18 часов, телефон общественной приемной на пр. «Красноярский рабочий», 71: (391) 296-64-44, на ул. Партизана Железняка, 17 — (391) 208-79-20.

Глисков Александр Александрович Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва, руководитель фракции ЛДПР в ЗС