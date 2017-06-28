Ярцево и Красноярск соединят по воздуху

Авиакомпания «КрасАвиа» запускает регулярные рейсы из Красноярска в Ярцево (Енисейский район Красноярского края) и обратно.

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Полеты будут происходить по средам: вылет из Красноярска в 10:00, обратный рейс, из Ярцево, - в 12:40. Общее время в пути — 1 час 50 минут.

Перевозить пассажиров будут на самолетах L410. Минимальная цена билета — 3000 рублей без учета сборов.

Напомним, что в 2016 году «КрасАвиа» объявила о том, что собирается переоборудовать аэропорт в Ярцево под вертолетную площадку, поскольку только такие воздушные суда туда и летали в тот период.

Однако благодаря вмешательству депутата Законодательного Собрания Красноярского края Евгения Черныха, на эту тему обратил внимание губернатор региона Виктор Толоконский, пообещавший разобраться в проблеме.

«В преддверии 400-летия Енисейска закрывать один из аэропортов района – плохая идея», – говорит Черных, – тем более, что воздушное сообщение — это один из немногих способов связи этой территории с остальным краем».