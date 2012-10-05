Из Красноярска стартовала экспедиция «Полстраны под парусом»

Из Красноярска в Архангельск стартовала арктическая экспедиция. Команда из Санкт-Петербурга на надувном парусном катамаране выйдет в воды Северного Ледовитого океана и через четыре арктических моря направится в Архангельск. Участники за четыре месяца намереваются преодолеть 6 тысяч км. Первую часть пути — сплав по Енисею — путешественники рассчитывают пройти за две недели.

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Экипаж готовился к маршруту полтора года. Основными целями экспедиции путешественники называют популяризацию парусного спорта и туризма в Арктике.

У участников уже есть опыт автономных экспедиций: зимой 2015 года туристы совершили велопробег по льду Байкала, преодолев свыше 800 километров от самой северной до самой южной точки озера.