В Ленинском районе Красноярска стало больше деревьев

Более двух тысяч яблонь, рябин, кустов сирени, серебристых тополей и берёз появились во дворах жилых домов, в парках и скверах Ленинского района с начала года.

Как отметили в районной администрации, активное участие в озеленении принимают местные жители. Например, в парке им. 1 Мая несколько лет назад была создана аллея ветеранов. За насаждениями ухаживают не только специалисты-озеленители, но и сами ветераны. Представители старшего поколения следят, чтобы деревья не засохли. Ветераны Ленинского района ежегодно высаживают на аллее новые деревья, этот год не стал исключением.

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«Отмечу, что в этом году жители района активно участвуют в благоустройстве своих дворов, совместными усилиями в этом году на территории района высажены около двух тысяч деревьев и кустарников. Большую часть деревьев мы высаживаем в парках и скверах, кроме того, вдоль улиц появляются​ живые изгороди, фигуры озеленения», - рассказал руководитель администрации Ленинского района Александр Клименко.

В парке «Технический» высадили серебристые тополя и березы. В новом общественном пространстве Ленинского района развивается спортивная инфраструктура, проводится работа по благоустройству и озеленению территории. Яблони, рябины, кусты сирени, тополя и березы появились и во дворах района. В этом году совместно с управляющими компаниями жители принимали участие в выборе и посадке зеленых насаждений. Озеленение дворов ведется параллельно с приготовлениями к участию в конкурсе «Самый благоустроенный района Красноярска».

Отметим, что в посадках деревьев принимают участие предприятия и организации района. Так, совместно с ТЭЦ-1 высажено 75 берез в сквере на В. Базаихе, а сотрудники завода «Красмаш» высадили 90 деревьев в честь юбилея района и предприятия.