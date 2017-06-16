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Фоторепортаж: Зеленая весна, цветное лето

Фоторепортаж: Зеленая весна, цветное лето

Интернет-газета Newslab.ru
16.06.2017
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«Зеленая дружина» к работе готова!

Первый сезон, стартовавший 12 мая под девизом «Твой город — твое дерево» плавно перешел в летние «Цветущие недели», завершившиеся 15 июня. За это время в Красноярске прошло 30 масштабных акций по высадке деревьев, а 200 дворов в разных районах получили новые цветники. Марафонцев поддерживают министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края и Сибирская генерирующая компания, в том числе и рабочими руками.

15 мая к 75-летнему юбилею Ленинского района дружинники подарили березовую аллею в Верхней Базаихе. Энергетики Красноярской ТЭЦ-1, жители соседних домов и общественники высадили 85 молодых деревьев около многофункциональной площадки для спорта и отдыха.

Ряды «Зеленой дружины» пополняются ежегодно.
Три года назад на этом месте был пустырь, теперь — любимое место отдыха местных жителей.
Руководитель общественного движения «Зеленая дружина» Артём Речицкий.
Директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин подает личный пример своим сотрудникам.
В планах дружинников было высадить 75 берез в честь 75-летия района. Но когда озеленители сделали привязку к месту, решили увеличить количество деревьев до 85.
Самой многочисленной группой участников Экомарафона на этой площадке стал коллектив Красноярской ТЭЦ-1.
Руководитель администрации Ленинского района Александр Клименко лично помогал сажать деревья.
«Зеленые насаждения — это вклад в будущее» — считают энергетики.
Хорошо поработали — хорошо отдохнули!

18 мая на территории школы № 144 участники Экомарафона заложили сквер семьи Крутовских. В память об основоположнике сибирского садоводства Всеволоде Крутовском и его внучке, детской писательнице Елене Крутовской, школьники под руководством лидера «Зеленой дружины» Артёма Речицкого посадили яблони и сирень.

26 мая в школе № 153 состоялся настоящий праздник белой березы. Березовая аллея украсила нуждающуюся в озеленении территорию новой школы. Помимо Экомарафона, 153-я школа принимает активное участие в совместном проекте «Зеленой дружины» и газеты «Комсомольская правда» по сбору макулатуры «Сохрани дерево. Спаси лес. Прочти книгу».

Патриотический отряд школы № 144 и его вдохновители.
В память об основателе первого сибирского коллекционного сада Владимире Михайловиче Крутовском в школе № 144 будут расти яблони.
Торжественная линейка в честь открытия сквера памяти семьи Крутовских.
Лидер «Зеленой дружины» Артём Речицкий учит учеников школы № 153 сажать деревья.
После подробного инструктажа Артёма Речицкого дети сажали деревья самостоятельно.
Пока старшеклассники работали лопатами, младшие ребята развлекали их концертной программой.
Пока саженцы не приживутся, ухаживать за ними будут сами школьники на летней практике.
Настрой у участников самый позитивный и праздничный.
В школе уже есть рябиновая аллея Первоклассников, а имя для новых деревьев еще не придумано.

25 мая Экомарафон пришел на территорию детского психоневрологического интерната «Подсолнух» в Октябрьском районе. Вместе с воспитанниками учреждения сотрудники ТЭЦ-2 высадили во дворе интерната сирень, яблони, рябины, березы и ели.

Территория интерната «Подсолнух» в Октябрьском районе. События с нетерпением ждали даже самые маленькие воспитанники интерната.
Дружинники спешат к месту высадки.
Воспитанники интерната «Подсолнух» готовы к работе.
Поддержать участников прибыли заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова и Заместитель руководителя Октябрьского района Дарья Гавро.
Энергетики приятно удивлены трудолюбием детей: «Работалось вместе замечательно!»
Правильная подготовка лунки очень важна для саженцев.
Постоянный участник Экомарафона, депутат ЗС Красноярского края Сергей Толмачев (справа), воспитанники интерната и лидер «Зеленой дружины» Артём Речицкий.

24 и 29 мая дружинники работали на территории краевого онкологического диспансера и прилегающего к нему Парка жизни. Вокруг корпусов диспансера зазеленели кусты сирени и акации, а парк пополнился березами, елями и рябиной.

В акциях у онкологического диспансера участвовали энергетики ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3.
Сотрудники предприятий СГК приезжали на высадку с семьями.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина высадила в Парке Жизни уже несколько деревьев.
Артём Речицкий (справа) принимает главного врача Краевого онкологического диспансера Андрея Модестова в ряды «Зеленой дружины».
Дружинники за работой.
Акции у онкологического диспансера стали самыми массовыми событиями Экомарафона.
Энергетический десант с ТЭЦ-1.
Мероприятие поддержали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края во главе с заместителем министра Дмитрием Еханиным.
Главный врач Краевого онкологического диспансера Андрей Модестов, заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова и руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.
Еще одни постоянные участники Экомарафона — слаженная группа судебных приставов.

2 и 9 июня — озеленение территории вокруг насосной станции СГК на острове Татышев. Теперь энергообъект лучше впишется в панораму любимого места отдыха горожан: вокруг здания добровольцы высадили ели, рябины, сирень и серебристые тополя.

Станция находится в ведении КТТК (Красноярской теплотранспортной компании), сотрудники которой взяли на себя ответственность за высадку и уход за деревьями.
Директор КТТК Сергей Иванов за работой.
На высадку прибыли ученики школы № 32, участники проекта «Спаси дерево. Сохрани лес. Прочти книгу», который проводят «Зеленая дружина» и газета «Комсомольская правда».
Состав Экомарафона пополнился новыми участниками из профессионального сообщества библиотекарей.
К дружинникам присоединились и работники социальных служб, которые видят в высадках деревьев часть своей миссии.
К акции присоединился Депутат Красноярского городского совета Артём Бадюков.
Вокруг станции будут расти ели, а у фасада — сирень и серебристые тополя.

На протяжении всего месяца «Зеленая дружина» работала во дворах многоквартирных домов УК «Жилфонд» и других жилищных организаций. Более 20 дворов облагорожено цветущим кустарником — сиренью, акацией, рябиной, боярышником. Где позволяли условия, дружинниками высажены деревья — яблони, березы, лиственницы, ели. Первые саженцы в этом году украсили дворы в микрорайоне «Северный».

Во время цветущих недель экомарафона дружинники высадили 13 000 цветов. Основная масса растений украсила дворы городской управляющей компании «Жилфонд».

30 мая ГУК «Жилфонд» приурочила высадку к празднику двора по ул. Машиностроителей, 11.
Высадки в Свердловском районе: дворы многоэтажек вместе с «дружинниками» озеленяли жители этих домов.
Высадка во дворах ГУК «Жилфонд».
Праздник двора.
Технический директор ГУК Жилфонд Константин Бородин за работой.
Сотрудники Межрайонной Левобережной Дирекции ГУК «Жилфонд»: исполнительный директор Сергей Иорин и инженер ОТН Нина Хисамутдинова.
Высадка в домах ТСЖ «Гигант» в Свердловском районе.
Праздник двора на пр. Ульяновский 14а — цветы высажены, время веселиться!
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина помогает украшать дворы своих избирателей.
Сортировка цветочной рассады.

3 июня «Зеленой дружиной» взят под опеку Дом-музей Василия Сурикова, на его территории высажены декоративные кустарники и многолетние цветущие растения.

6 июня на опекаемой «Зеленой дружиной» с 2015 года территории музея-усадьбы Юдина добровольцы высадили цветы четырех видов. Высадки в «Юдинке» стали ежегодной традицией марафонцев.

10 июня заложена новая аллея в сквере Журналистов в Советском районе. Напротив виадука на проспекте Металлургов, 34 дружинники высадили кленовую аллею, тем самым продлив существующую зеленую зону.

Территория возле дома-музея Василия Сурикова. Вокруг памятника художнику будет расти рябинник.
Высадка проходит согласно дендраплану.
Декоративные культуры станут частью пейзажей художников, прибывающих на плэн-эйры в усадьбу.
Для озеленения музея выбрали многолетние, неприхотливые к условиям Сибири и городской среды виды.
На высадку прибыли волонтеры — студенты Центра сибирского садоводства и озеленения.
Высаженные дружинниками двумя годами ранее березы уже прижились, настало время украшать территорию музея-усадьбы Юдина цветами.
Бархатцы, петунии, агератум и алиссум появились на клумбах музея-усадьбы.
Заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова, депутат ЗС Красноярского края, заместитель председателя комитета природных ресурсов и экологии Сергей Толмачев.
Чтобы вместить 1000 цветов на территории усадьбы организовали две дополнительные клумбы.
Юный волонтер.

Высадки деревьев в рамках Экомарафона будут продолжены осенью. Кроме того, общественная организация «Зеленая дружина» ведет и другие проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в городах присутствия СГК. С анонсами мероприятий дружинников можно ознакомиться в группе во «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Красноярского филиала СГК

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