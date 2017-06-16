Фоторепортаж: Зеленая весна, цветное лето

1,5 тыс. деревьев и 13 тыс. цветов для нашего города — такой размах в этом году приобрел традиционный экологический проект общественной организации «Зеленая дружина». Как сотни добровольцев делали Красноярск ярче и зеленее — в фотоотчете.

Первый сезон, стартовавший 12 мая под девизом «Твой город — твое дерево» плавно перешел в летние «Цветущие недели», завершившиеся 15 июня. За это время в Красноярске прошло 30 масштабных акций по высадке деревьев, а 200 дворов в разных районах получили новые цветники. Марафонцев поддерживают министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края и Сибирская генерирующая компания, в том числе и рабочими руками.

15 мая к 75-летнему юбилею Ленинского района дружинники подарили березовую аллею в Верхней Базаихе. Энергетики Красноярской ТЭЦ-1, жители соседних домов и общественники высадили 85 молодых деревьев около многофункциональной площадки для спорта и отдыха.

18 мая на территории школы № 144 участники Экомарафона заложили сквер семьи Крутовских. В память об основоположнике сибирского садоводства Всеволоде Крутовском и его внучке, детской писательнице Елене Крутовской, школьники под руководством лидера «Зеленой дружины» Артёма Речицкого посадили яблони и сирень.

26 мая в школе № 153 состоялся настоящий праздник белой березы. Березовая аллея украсила нуждающуюся в озеленении территорию новой школы. Помимо Экомарафона, 153-я школа принимает активное участие в совместном проекте «Зеленой дружины» и газеты «Комсомольская правда» по сбору макулатуры «Сохрани дерево. Спаси лес. Прочти книгу».

25 мая Экомарафон пришел на территорию детского психоневрологического интерната «Подсолнух» в Октябрьском районе. Вместе с воспитанниками учреждения сотрудники ТЭЦ-2 высадили во дворе интерната сирень, яблони, рябины, березы и ели.

24 и 29 мая дружинники работали на территории краевого онкологического диспансера и прилегающего к нему Парка жизни. Вокруг корпусов диспансера зазеленели кусты сирени и акации, а парк пополнился березами, елями и рябиной.

2 и 9 июня — озеленение территории вокруг насосной станции СГК на острове Татышев. Теперь энергообъект лучше впишется в панораму любимого места отдыха горожан: вокруг здания добровольцы высадили ели, рябины, сирень и серебристые тополя.

На протяжении всего месяца «Зеленая дружина» работала во дворах многоквартирных домов УК «Жилфонд» и других жилищных организаций. Более 20 дворов облагорожено цветущим кустарником — сиренью, акацией, рябиной, боярышником. Где позволяли условия, дружинниками высажены деревья — яблони, березы, лиственницы, ели. Первые саженцы в этом году украсили дворы в микрорайоне «Северный».

Во время цветущих недель экомарафона дружинники высадили 13 000 цветов. Основная масса растений украсила дворы городской управляющей компании «Жилфонд».

3 июня «Зеленой дружиной» взят под опеку Дом-музей Василия Сурикова, на его территории высажены декоративные кустарники и многолетние цветущие растения.

6 июня на опекаемой «Зеленой дружиной» с 2015 года территории музея-усадьбы Юдина добровольцы высадили цветы четырех видов. Высадки в «Юдинке» стали ежегодной традицией марафонцев.

10 июня заложена новая аллея в сквере Журналистов в Советском районе. Напротив виадука на проспекте Металлургов, 34 дружинники высадили кленовую аллею, тем самым продлив существующую зеленую зону.

Высадки деревьев в рамках Экомарафона будут продолжены осенью. Кроме того, общественная организация «Зеленая дружина» ведет и другие проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в городах присутствия СГК. С анонсами мероприятий дружинников можно ознакомиться в группе во «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Красноярского филиала СГК