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В Красноярске появится новая уличная мебель и аллея вязаных деревьев
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В Красноярске появится новая уличная мебель и аллея вязаных деревьев

23 июня 8:00
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В Красноярске скоро появятся новые уличные объекты. На днях были подведены итоги конкурса молодёжных проектов по формированию городской среды «ИСКРА-2017», который в этом году проводился в трех номинациях.

Номинация «Ландшафтный дизайн» посвящена созданию гармоничных связей между природой и архитектурной средой Красноярска. Ландшафтные объекты появятся у Музейного центра «Площадь Мира» и на Левобережной набережной Енисея.

3 место. «Городские истории», авторы Артемий Жданов, Элеонора Уваровская, Александр Рытиков, Анастасия Фёдорова , Александр Закиров.
2 место. «Енисей», автор Никита Карюк.
1 место в номинации «Ландшафтный дизайн». «Малые архитектурные формы», автор Игорь Белоус.

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Номинация «Микроурбанизм» посвящена работе с небольшими городскими пространствами и вниманию к деталям в городе. Эксперты приняли решение поддержать и финансировать не только проекты 3-х победителей; таким образом, в рамках этой номинации в городе появится сразу 6 новых объектов на левобережной набережной Енисея, аллее у Центрального парка, набережной Качи и на улицах города.

3 место. «Проект 0+», автор Данил Титов.
2 место. «Уличная мебель «TWIST», автор Милена Рачёва.
1 место в номинации «Микроурбанизм». «Причал «Звёздный», автор Анна Пшеничная.
«Теплая аллея», авторы Ольга Винтовкина, Алена Марцыняко.
Световая инсталляция «Сети» (реконструкция), автор Александр Павлюченко.
«Теплый город», авторы Анастасия Орлова, Валерия Нашивочникова, София Липовцева, Екатерина Погребняк, Анастасия Рыбакова.

В номинации «Художественное оформление» участвовали проекты, в основе которых лежит художественное оформление стен (техники росписи, граффити, фрески, мозаики, рельефа и т. д.). Прием заявок в этой номинации продлен до 15 июля, подробности в группе конкурса

Победители конкурса получат финансирование на реализацию своих проектов. Конкурс проходит в Красноярске по инициативе главы города Эдхама Акбулатова с 2014 года.

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