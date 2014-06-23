В Красноярске появится новая уличная мебель и аллея вязаных деревьев

В Красноярске скоро появятся новые уличные объекты. На днях были подведены итоги конкурса молодёжных проектов по формированию городской среды «ИСКРА-2017», который в этом году проводился в трех номинациях.

Номинация «Ландшафтный дизайн» посвящена созданию гармоничных связей между природой и архитектурной средой Красноярска. Ландшафтные объекты появятся у Музейного центра «Площадь Мира» и на Левобережной набережной Енисея.

Материалы по теме «Симпатично, но непрактично»: красноярцы раскритиковали лавочки для набережной

Номинация «Микроурбанизм» посвящена работе с небольшими городскими пространствами и вниманию к деталям в городе. Эксперты приняли решение поддержать и финансировать не только проекты 3-х победителей; таким образом, в рамках этой номинации в городе появится сразу 6 новых объектов на левобережной набережной Енисея, аллее у Центрального парка, набережной Качи и на улицах города.

В номинации «Художественное оформление» участвовали проекты, в основе которых лежит художественное оформление стен (техники росписи, граффити, фрески, мозаики, рельефа и т. д.). Прием заявок в этой номинации продлен до 15 июля, подробности в группе конкурса.

Победители конкурса получат финансирование на реализацию своих проектов. Конкурс проходит в Красноярске по инициативе главы города Эдхама Акбулатова с 2014 года.