«Ростелеком» познакомил сибиряков с высокими технологиями

«Ростелеком» организовал медиатур «Сделано в Новосибирске» для журналистов и блогеров, принявших участие в VI Международном конкурсе журналистского мастерства «Технологии для жизни — больше возможностей!».

За два дня представители сибирских СМИ успели познакомиться с высокотехнологичной продукцией отечественных производителей на Международном форуме «Технопром 2017», побывать на предприятиях ELTEX и FiberTrade, в дата-центре «Ростелекома», а также осмотреть достопримечательности новосибирского Академгородка.

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На стенде «Ростелекома» журналистам и гостям форума показали, как работает комплексная система для построения умных и безопасных городов — АПК «Безопасный город». Посредством мониторинга комплекс регистрирует информацию об угрозах различного характера (техногенные, террористические, природные и других ЧС) и позволяет своевременно принимать меры для их предотвращения. На интерактивной карте участникам медиатура продемонстрировали возможности интеграционной платформы «РусГис». Отечественное программное решение для обработки геопространственной информации позволяет проводить экологический мониторинг, контролировать использованием земель, лесов, следить за размещением строящихся объектов, управлять имущественным комплексом.

«В этом году форум „Технопром“ прошел под лозунгом „Делай в России“. Участники представили уникальные программные решения и технологии для самых разных отраслей промышленности, способных заменить импортные разработки на российском рынке, — комментирует директор макрорегионального филиала „Сибирь“ ПАО „Ростелеком“ Николай Зенин. — Основной задачей медиатура являлось знакомство сибирских журналистов с производством высокотехнологичных продуктов нашего местного производства изнутри. Поэтому, кроме „Технопрома“, мы пригласили представителей СМИ к нашим новосибирским партнерам — ведущим производителям телекоммуникационного оборудования в России».

Сразу после форума делегация журналистов и блогеров отправилась на крупнейшее российское предприятие по производству телекоммуникационного и сетевого оборудования ELTEX. Участникам медиатура показали, как выглядит изнутри «начинка» роутеров и приставок интерактивного телевидения. Коммутаторы, контроллеры для «умного дома», точки доступа wi-fi, голосовые шлюзы — это собственные решения компании, начиная от разработки устройств, создания прототипа и заканчивая массовым производством. В числе партнеров ELTEX более 1500 компаний. 40% всей своей продукции компания производит для «Ростелекома».

Представители СМИ из сибирских регионов познакомились также с молодой новосибирской компанией FiberTrade, сферой деятельности которой является высокотехнологичное производство волоконно-оптических трансиверов для операторов связи и интернет-провайдеров. На сегодняшний день это единственный разработчик и производитель подобного оборудования на территории Российской Федерации.

Умные устройства изготавливают в изолированных помещениях 7 класса чистоты. Чтобы посмотреть на процесс их изготовления, участникам медиатура пришлось переодеться в белоснежные комбинезоны и пройти очистку воздухом в специальной камере.

Второй день медиатура продолжился в Дата-центре «Ростелекома», где Денис Грищенко, начальник отдела организации эксплуатации технической инфраструктуры информационных технологий, рассказал и показал самую мощную специализированную площадку для размещения серверного и коммуникационного оборудования. ЦОД не имеет аналогов в регионе по степени надежности и защищенности, которая составляет 99,99 %. Это третий уровень безопасности из четырех возможных по международным стандартам.

После насыщенной программы в Дата-центре участники медиатура побывали на увлекательной экскурсии по Академгородку. Завершила программу прогулка на катере по Обскому морю и остров «Пятница».