Эпидемия вируса Petya пришла с Украины

Обновление компьютерной бухгалтерской программы M.E.Doc дало старт эпидемии вируса Petya. Об этом сообщили специалисты компании ESET.

Эта программа очень популярна в украинских компаниях. По данным экспертов, именно корпоративные пользователи этой страны, установив троянизированное обновление M.E.Doc, дали старт атаке, охватившей Европу, Азию и Америку.

Вирус Petya опасен тем, что, инфицируя главную загрузочную запись (MBR — Master Boot Record), он шифрует весь жесткий диск. Если же заразить MBR не удалось, то программа зашифровывает все файлы.

Чтобы разблокировать компьютер, пострадавшему предлагается перечислить злоумышленникам 300 долларов за код разблокировки. Однако делать этого не стоит — их почтовый адрес заблокирован и они не смогут выслать ключ, даже если захотят.

Напомним, что 27 июня вирус Petya атаковал порядка 80 украинских и российских (в том числе и красноярских) нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний. В их числе «Роснефть», «Башнефть», Mars, Nivea и Mondelez International (производителя шоколада Alpen Gold). Позже сообщения о хакерских атаках поступили из Европы и Индии.