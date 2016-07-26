49 доверчивых красноярцев заплатили мошеннику за трудоустройство

32-летний житель Красноярска пойдет под суд за серию мошенничеств в сфере оказания услуг по трудоустройству, сообщили 17 июня в пресс-службе городской полиции. Он оставил людей без работы и без денег.

Первым в полицию о хищении денег заявил житель Советского района краевого центра. Потерпевший рассказал, что обратился в кадровое агентство и оплатил услуги по трудоустройству вахтовым методом, однако работу не получил.

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Стражи порядка установили, что к преступлению причастен 32-летний красноярец. Он разместил в интернете объявления о предоставлении работы вахтовым методом, но не имел реальной возможности трудоустроить людей.

«Полицейские доказали его причастность к 49 аналогичным преступлениям. Общая сумма материального ущерба составила более 270 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.