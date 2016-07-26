Число смертей из-за некачественной воды в России утроилось

В 2016 году в России от употребления загрязненной водопроводной воды умерло почти 19 тысяч человек. Это практически в три раза больше, чем годом ранее, сообщает Роспотребнадзор.

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Число же новообразований, заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения и кожи, вызванных водным фактором увеличилось на 2%, до 1,486 млн.

Причинами низкого качества воды в 2016 году стали устаревшие очистные сооружения и старые трубы.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, острая ситуация наблюдается не во всех регионах — сложнее всего в Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области, Приморском крае, Ивановской, Брянской и Тверской областях. Из больших городов самое низкое качество воды в 2016 году было отмечено в Севастополе и Москве.

По данным надзорного органа, Красноярский край пока находится в «зеленой» зоне — количество вредных примесей в питьевой водопроводной воде не превышает допустимых норм.