В питьевой воде из красноярских магазинов нашли излишек аммиака и нитритов

Красноярский ЦСМ обнаружил нарушения СанПиН и ГОСТ в питьевой воде в бутылках: только 7 образцов из 13 соответствовали нормам, 2 и вовсе сняли с дегустации. Итоги масштабной рейтинговой оценки бутилированной воды с городских прилавков эксперты обнародовали сегодня. Для исследования они закупили 13 образцов негазированной воды различных производителей, первой категории по цене от 10 до 48 рублей за литр.

Воду исследовали по 37 различным критериям и определили наиболее приемлемый для организма человека ее состав. Победителем проверяющие объявили воду торговой марки «Лель». На втором и третьем местах вода марок «Алтайский источник» и «Морозовская».

Как выяснилось, некоторые образцы воды имели отклонения от требований СанПиН и ГОСТ. Так, в 5 из них установили превышение допустимых норм по содержанию аммиака и аммоний-иона, в одном — также занижение водородного показателя ph. Но специалисты успокоили горожан — в целом такая воды не представляет угрозы для здоровья.

Материалы по теме Самый полезный напиток на свете 5 причин приучить себя пить больше воды

Еще в одном образце — торговой марки «Спасский собор» (Минусинск) — выявили повышенное содержание нитритов. Образец торговой марки «Сибирский бор» (Омск) вызвал критику из-за несоответствия заявленным свойствам для воды первой категории. По своему составу вода не является артезианской, посчитали представители экспертной комиссии.

В итоге эти два образца сняли с рейтинговой оценки.

Кроме того, специалисты провели лабораторную экспертизу холодной воды из-под крана в 7 районах Красноярска. Вода исследовалась по 20 показателям, существенных нарушений в ее составе не выявили. Более того, эксперты заявили, что вода из водопровода в Красноярске может успешно конкурировать с бутилированной.

Вы можете сообщить эту информацию другим людям, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: