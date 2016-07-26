Экологией края займется бывший прокурор

Новым министром экологии и рационального природопользования Красноярского края станет Владимир Часовитин. Об этом на очередной сессии регионального Законодательного собрания заявил глава правительства Виктор Томенко.

Новый министр приступит к своим новым обязанностям в ближайшие дни.

Напомним, что с 2007 года Владимир Часовитин работал прокурором Красноярска. С 2011 года, после выхода на пенсию по выслуге лет, был назначен на должность первого заместителя мэра Красноярска, который покинул в 2012-м, перейдя на пост начальника контрольного управления губернатора Красноярского края. С апреля же 2015 года, Часовитин возглавлял региональное агентство госзаказа.