Министру транспорта края назначили нового заместителя

Назначен новый заместитель министра транспорта Красноярского края. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Виктор Томенко.

Этот пост займет Вадим Войцеховский. Срок его полномочий ограничен двумя годами. Ранее эту должность занимал Андрей Иванов, недавно, как пояснили в правительстве, решивший сменить сферу деятельности.

Он родился в 1967 году. Окончил Красноярскую высшую школу МВД России по специальности «юриспруденция», а также Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (инженер по эксплуатации радиотехнических средств).

До назначения замминистром Войцеховский руководил госпредприятием «Краевое транспортное управление», компанией «Русские инвесторы — Сибирь девелопмент» и являлся соучредителем ряда коммерческих организаций, большая часть из которых, по данным системы «Контур-Фокус», уже закрылась.