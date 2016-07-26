Парад судов и школа креатива: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 30 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 31°C. Северный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

В 13:30 в администрации города обсудят ход дорожно-ремонтных работ в Красноярске. Отдельное внимание будет уделено началу работ на проспекте Мира и улице Карла Маркса. Представители администрации расскажут о ходе дорожных работ на текущей неделе, о нарушениях, выявленных на объектах, о планах по ремонту дорог на следующую неделю и о новых изменениях схем организации дорожного движения. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 14:00, в акватории Енисея состоится парад судов в честь Дня работников морского и речного флота, а на набережной — торжественный митинг и праздничный концерт.

Центр продвижения молодёжных проектов «Вектор» приглашает красноярцев на recycle-фестиваль «Жить ЭКО-логично» (0+). На этом событии вы можете сдать старые батарейки и пластик, подарить вторую жизнь старым вещам, научиться делать креативные аксессуары и т. д. Начало фестиваля в 16:00. Место: сквер Петра и Февронии (пр. Металлургов, 22).

В 16:30 на набережной проспекта Ульяновский состоится открытие общественного пространства «Проект над Енисеем «Сердце Рощи». В день открытия красноярцы смогут погрузиться в мир творчества вместе со «Школой креатива», попрактиковаться в зажигательном танце зумба вместе с профессиональным тренером, а на протяжении всего мероприятия для гостей будут работать фотозоны. Организаторы призывают посетителей приходить со своими пледами, так как вечер завершится акустической музыкой и пением песен под гитару.

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В 18:30 на восточной стороне Татышева музыкант «Я НЕМО» (ex Rocco) приглашает всех на бесплатный концерт под открытым небом в рамках проекта «Музыкальные пятницы». В музыке «Я НЕМО» смешивает разные стили и жанры — от хип-хопа и альтернативной музыки до русского рока. Все песни на выступлениях артист исполняет также в одиночку, во время концертного шоу он записывает и воспроизводит все партии, играя одновременно на ударных, гитаре и клавишных.

В 21:30 Дом кино приглашает зрителей на первый в этом сезоне киносеанс под открытым небом. Серию летних кинопоказов в Доме кино (ул.Кирова, 30) открывает мелодрама «Сабрина» с Одри Хепберн американского кинорежиссёра Билли Уайлдера. Летние ретропоказы под открытым небом будут проходить раз в две недели в 21:30 во внутреннем дворике «Дома кино» по адресу: ул. Кирова, 30.