Красноярский музыкант опубликовал клип после прямой линии с Путиным (видео)

Красноярский музыкант Я НЕМО опубликовал новый клип после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Сразу после окончания прямого эфира главы государства музыкант выложил в сеть клип под названием «Правда». Главный рефрен песни — фраза «Правда — это то, что я не могу позволить себе».

Пятнадцатый прямой эфир Путина состоялся 15 июня 2017 года в 12:00 (мск) и продлился четыре часа. Главе государства поступило более двух миллионов вопросов. Он успел ответить на 73 из них. Главной особенностью эфира стало большое количество провокационных вопросов, в том числе про коррупцию и отношения с оппозицией.

На вопрос, связана ли новая песня с происходящим в стране, артист ответил: «Да. Песня в равной степени и про Путина, и про Навального, и про нас с вами. Каждый человек является заложником своей большой, как в случае с президентом, например, или маленькой жизни и зачастую не в силах ничего изменить. При этом он знает гораздо больше, чем говорит вслух. У каждого на это свои причины. Вы как журналисты должны это прекрасно понимать».

Музыкант утверждает, что ролик планировался к выходу давно и его публикация напрямую не связана с прямой линией Путина и с её итогами. «Я публикую ролики на своем YouTube-канале каждый четверг. Вчера, 15 июня, тоже был четверг», — пояснил он.