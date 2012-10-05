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Пожилой водитель врезался в популярную среди дачников остановку
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В Красноярском крае

Пожилой водитель врезался в популярную среди дачников остановку

30 июня 9:34
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Водитель «Лады» заехал в остановку общественного транспорта в Березовке. По сообщениям очевидцев и ГИБДД, в результате одиночного ДТП никто из людей не пострадал.

Инцидент произошел накануне на остановке «Станция Сады», возле поворота в поселок Зыково. За рулем автомобиля находился 82-летний мужчина, он был трезв. По предварительной версии ГИБДД, автомобилист не справился с управлением.

На фотографиях из социальных сетей видно, что отечественная машина получила незначительные повреждения.

Интернет-пользователи активно шутят о манере вождения 82-летнего водителя: «Это он гараж себе нашёл», «О как припарковался», «Автобус ждет».
Фото: vk.com/kraschp
По счастливой случайности в момент ДТП на остановке никого не было.
Фото: vk.com/kraschp

Красноярцы отметили, что эта остановка пользуется большой популярностью, в том числе среди дачников. В момент ДТП там никого не было, поэтому и удалось избежать трагических последствий. «Хорошо, что на остановке никого не было, обычно там толпа автобус ждет», — рассказал один из очевидцев.

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