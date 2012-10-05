Пожилой водитель врезался в популярную среди дачников остановку

Водитель «Лады» заехал в остановку общественного транспорта в Березовке. По сообщениям очевидцев и ГИБДД, в результате одиночного ДТП никто из людей не пострадал.

Инцидент произошел накануне на остановке «Станция Сады», возле поворота в поселок Зыково. За рулем автомобиля находился 82-летний мужчина, он был трезв. По предварительной версии ГИБДД, автомобилист не справился с управлением.

На фотографиях из социальных сетей видно, что отечественная машина получила незначительные повреждения.

Красноярцы отметили, что эта остановка пользуется большой популярностью, в том числе среди дачников. В момент ДТП там никого не было, поэтому и удалось избежать трагических последствий. «Хорошо, что на остановке никого не было, обычно там толпа автобус ждет», — рассказал один из очевидцев.