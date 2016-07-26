«Жилфонд» завершил промывку и опрессовку отопительных систем домов на 80%

Готовность отопительных систем красноярских домов, находящихся в управлении «Жилфонда», составляет 80%. Об этом на совещании в администрации Красноярска сообщил технический директор «Жилфонда» Константин Бородин. На сегодняшний день в управлении компании находится 2139 многоквартирных домов. Все они будут подготовлены к зиме.

«Подготовка домов к зиме включает в себя целый комплекс мероприятий. Совместно с ресурсоснабжающими организациями мы проводим гидравлическую настройку домов. Проводим промывку и опрессовку систем отопления. На сегодняшний день эти работы завершены на 80%. Помимо этого мы проводим массу мероприятий, направленных на сохранение тепла в доме: ремонтируем системы отопления, проводим утепление межпанельных стыков, по необходимости меняем остекление, ремонтируем входные группы, тамбурные двери и прочее», — пояснил Бородин.

Рабочие промыли и опрессовали внутридомовые системы отопления, отремонтировали трубопроводы, запорную арматуру, системы водоотведения, электроснабжения, проверили теплоизоляцию инженерных сетей, сделали локальный ремонт различных видов кровли.