На дворы, общественные пространства и парки в крае потратят 883 млн рублей

Губернатор Виктор Толоконский, главы городов и районов края, члены Правительства региона, депутаты Заксобрания края, представители проектных институтов и надзорных органов обсудили муниципальные проекты по благоустройству территорий на заседании межведомственной комиссии по формированию современной городской среды.

С 2017 года в крае реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», цель которого — комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. В разработке муниципальных программ активно участвует население региона: жители 17 городских округов края подали более 4 тыс. предложений по наведению порядка во дворах, скверах и парках. По результатам отбора общественных комиссий в муниципальные программы включена 541 заявка.

Финансирование проекта из федерального и краевого бюджетов в этом году составит более 883 млн рублей. Из них более 573 млн направят на благоустройство дворов, около 286 млн рублей — на общественные пространства и более 23 млн — на парки. Стоит отметить, что жители должны принять решение о финансовом и трудовом участии в проекте — без участия жителей и общего собрания благоустроить дворы невозможно.

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Министр строительства и ЖКХ края Николай Глушков отметил, что, помимо инициативы общественности, важнейшим принципом реализации проекта является готовность брать на себя личную ответственность за проделанную работу. Речь идет как о главах территорий, так и самих собственниках жилья. В программе благоустройства предполагается активно задействовать местных производителей, а также использовать лучшие практики формирования качественной городской среды, привлекать молодых архитекторов, учитывать требования безбарьерности. По словам Николая Глушкова, в перечне наиболее популярных заявок от жителей края — ремонт дворовых проездов, освещение придомовых территорий, установка скамеек, строительство детских и спортивных площадок.

В столице края в рамках проекта планируется отремонтировать 204 дворовые территории. Главными местами, которые, по мнению красноярцев, нуждаются в благоустройстве, стали левобережная набережная, остров Татышев, сквер у часовни Параскевы Пятницы.

«Этот проект очень важен для края, поскольку дает почувствовать жителям региона, что именно они — хозяева своих дворов, парков, общественных пространств, без мнения населения невозможно качественно обустроить городскую среду. Программа требует очень четкой координации усилий всех уровней власти, органов местного самоуправления. Для успешной ее реализации нужны максимально эффективные решения», — подчеркнул губернатор края Виктор Толоконский.

Глава региона поручил министру строительства и ЖКХ края продумать систему контроля качества всех работ, выполняемых в рамках проекта. «Особенное внимание надо уделить мероприятиям, которые проводятся по заявкам граждан при их софинансировании, — сказал Губернатор. — Люди не должны видеть халтуру подрядчиков, иначе это убьет всю инициативу».