«Жилфонд» направил более миллиарда рублей на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций

С 1 января по 31 мая сумма платежей «Жилфонда» по счетам ресурсоснабжающих организаций составила 1,442 млрд рублей. Например, за пять месяцев этого года выплаты жителей за потребленный ресурс ООО «КрасТЭК» составили 77 млн. Все эти средства были направлены «КрасТЭКу».

На суммы выплат ресурсоснабжающим организациям влияют корректировки платежей за прошлые периоды, а также денежные средства в «пути» — собранные в последний день периода, но не поступившие на расчетный счет управляющей компании.

На сегодняшний день в лицензию ГУК «Жилфонд» включены 2140 многоквартирных домов. Руководство Городской управляющей компании принимает все необходимые меры для повышения качества услуг, снижения объемов задолженности за услуги ЖКХ, выполнения обязательств перед собственниками жилья и ресурсоснабжающими организациями.

По данным на 15 июня, «Жилфонд» предоставляет жилищно-коммунальные услуги 2136 жилым многоквартирным домам Красноярска.