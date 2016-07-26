Жительница Красноярского края убила сожителя и спрятала тело в лесу

В Нижнеингашском районе Красноярского края полицейские задержали предполагаемую убийцу 44-летнего мужчины, чьи останки накануне нашли в лесу.

Тело неустановленного мужчины в начале недели обнаружили жители деревни Елизаветка. Об этом они сообщили в полицию. Самые опытные оперативники сразу же приступили к расследованию преступления.

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Сегодня в пресс-службе ГУ МВД по краю сообщили, что по подозрению в убийстве задержали ранее судимую 42-летнюю жительницу этого же района. Она являлась сожительницей потерпевшего. Женщина нигде официально не работает, но маргинальным ее образ жизни назвать нельзя. По неофициальным данным, она убила мужчину молотком, завернула тело в пакеты и одеяло, после чего на машине вывезла в лес.

«Женщина пояснила, что в ходе конфликта нанесла ему телесные повреждения, несовместимые с жизнью. После чего спрятала тело в лесном массиве», — говорится в официальном сообщении пресс-службы полиции.