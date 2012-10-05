«Я понимала, что нарушаю»: автоледи объяснила катание внучки за рулем (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС нашли и привлекли к административной ответственности женщину, которая ездила непристегнутая и с ребенком на коленях. Напомним, автоледи сама сняла на видео, как управляет машиной одной рукой, а в это время у нее на коленях сидит маленькая девочка.

Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Полицейские достаточно быстро нашли нарушительницу, хотя не был известен номер машины и место инцидента. Однако рассекречивать свои оперативные методы стражи порядка не захотели.

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Как оказалось, съемку автоледи вела возле дома № 28 по ул. Взлетная. Таким необычным способом она катала раскапризничавшуюся внучку. В свое оправдание женщина заявила, что в этот момент на дороге не было других машины. «Я проехала вокруг дома и все... У меня рядом кресло было. Просто ребенок плакал, я взяла на руки покатать. Я здравомыслящий, нормальный человек. Я понимала, что нарушаю. Но, так как помех никаких не было, провезла вокруг дома — два круга сделала и ребенок успокоился. Я отдала его и поехала дальше», — рассказала она инспектору ГИБДД. Женщина выразила готовность сразу оплатить штрафы — за нарушение требований к перевозке детей и непристегнутый ремень ее оштрафовали на 4 тысячи рублей.