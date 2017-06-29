Автоледи с ребенком за рулем возмутила красноярцев

В Красноярске непристегнутая женщина за рулем автомобиля ездила по городу с ребенком на коленях. Видео появилось накануне в социальной сети. На кадрах видно, что женщина управляет автомобилем при помощи одной руки, периодически смотрит в зеркало и поправляет волосы. «Одной рукой рулит, второй снимает это всё на камеру», — комментирует автор ролика. Также на кадрах видно, как маленькая девочка, сидящая на коленях у автолюбительницы, пританцовывает, держась за руль.

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В комментариях участники группы резко осудили автоледи, отметив небезопасность такого поступка. «Если сама жизнью не дорожит, за ребенка бы побоялась!!! Как вообще такое в голову могло прийти?!», — написала одна из участниц группы.

В ГИБДД сообщили, что заявлений об инциденте к ним не поступало, а чтобы привлечь нарушительницу к ответственности, дорожным полицейским нужно подтверждение, что запись сделана в Красноярске, и хоть какие-то данные о личности женщины.

Всех, кто может сообщить что-нибудь о личности автоледи, просят обратиться в полицию по телефону 102.

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