Компания «Основа» приглашает на семинары по загородному строительству

Компания «Основа» продолжает бесплатные семинары, посвященные строительству загородных домов. Выездные мероприятия проходят в дружеской атмосфере, обсуждаемые темы — самые разнообразные, начиная от оформления документов на покупку земельного участка до закладки фундамента своего будущего дома. Формат семинаров предполагает живое общение, напрямую со специалистами по малоэтажному строительству. Поэтому участники всегда могут задать интересующие вопросы, и получить квалифицированные советы.

Строительные семинары от компании «Основа» будут интересны дизайнерам, архитекторам, риэлторам, строительным компаниями и просто красноярцам, которые мечтают о собственном загородном доме. Например, один из недавних семинаров, который проходил в поселке «Удачный» привлек внимание дизайнеров, проектировщиков и архитекторов города. Гости смогли побывать в уже заселенных домах, оценить внешнее оформление территории и обсудить варианты ландшафтного дизайна загородных домов.

«Основа» Адрес: пр. Мира, 19, корп. 1, 3-й этаж

Тел.: +7 (391) 231-18-33, 288-26-26

Сайт: project283546.tilda.ws пр. Мира, 19, корп. 1, 3-й этаж

«Если вы занимаетесь продажей готового жилья, вам будет интересно посмотреть на качественные деревянные дома, а возможно, вашим клиентам понадобится квалифицированная помощь в строительстве. Представителям строительных компаний участие в семинарах от компании „Основа“ поможет выйти на новый уровень строительства: специалисты расскажут о новых материалах и современных технологиях в области малоэтажных домов. А если вы собрались строить собственный дом своими руками, тогда вам просто необходимо посетить этот семинар», — пояснили в компании «Основа».

Под каждую целевую аудиторию разработана своя программа, с которой можно ознакомиться на сайте. В зависимости от количества участников, организаторы подберут подходящее место для проведения семинара: встреча специалистов может быть организована как в офисе, так и в загородном комплексе.

Для участия в семинаре необходима предварительная запись по телефону 8 (391) 231-18-33.