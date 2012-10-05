Из-за бездействия мэрии городской бюджет не получил 453 млн рублей с арендаторов

Арендаторы задолжали бюджету 453 млн рублей, администрация взысканием не занимается. К таким выводам пришли в краевой прокуратуре.

Как выяснила городская прокуратура, в пользование предпринимателям передали больше 11 тыс. объектов — это земельные участки, здания, строения и отдельные помещения, расположенные в Красноярске. Общая сумма начисленной арендной платы за землю составила 369,78 млн рублей, еще 55,965 млн рублей предприниматели должны выплатить в городской бюджет за недвижимость.

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Однако 3197 арендаторов имеют задолженность больше двух месяцев в сумме, превышающей 325 млн рублей, попытки взыскать еще 453 млн рублей в мэрии предпринимали, но безрезультатно. «Результаты сверки показали, что судебными приставами окончено за невозможностью взыскания 760 исполнительных производств на сумму более 453 млн. рублей», — отметили в прокуратуре. При этом выяснилось, что департамент не во всех случаях обращается в суд, хотя имеет право даже досрочно расторгнуть договор аренды, если плата не вносится больше двух месяцев.

«Негативными последствиями выявленных нарушений является безвозмездное использование арендаторами муниципального имущества, не поступление в местный бюджет гарантированных платежей по арендной плате, что, приводит к дефициту денежных средств, направленных на решение вопросов местного значения», — отметили в прокуратуре и потребовали от администрации города принять меры для изменения ситуации.